ديوان الحج والعمرة يحذر الحجاج الجزائريين

حذر الديوان الوطني للحج والعمرة، الحجاج الجزائريين، بخصوص أيام المشاعر المقدسة، حيث ذكر بضرورة الالتزام بعدة تعليمات من شأنها ضمان سير العملية في أحسن الظروف.

حيث أكد الديوان على ضرورة الالتزام بالبقاء في مخيمات يوم عرفة من الساعة العاشرة (10:00) صباحا. حتى الساعة الرابعة (16:00) عصرا وعدم الخروج إلى جبل الرحمة أو مسجد نمرة. وذلك حفاظا على سلامتهم من التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة.

كما شدّد على الالتزام الصارم بجداول التفويج المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة. وعدم مخالفتها في كافة مراحل الانتقال بين المشاعر المقدسة. مشيرا إلى ضرورة استخدام وسائل النقل المعتمدة ضمن نمط المواصلات. المتفق عليه في المشاعر وعدم الخروج مشيا على الأقدام للتنقل بين المواقع.

هذا وأكد الديوان الوطني للحج والعمرة على الاحتفاظ ببطاقة “نسك” وإبرازها عند الطلب. حيث شدد على ضرورة أن يحمل كل حاج البطاقة طوال تواجده في المشاعر والانتباه. لعدم فقدانها مونها وثيقة تعريفية مهمة تسهل الوصول الى الحاج وتقديم الدعم عند الحاجة.

