ديوان الحج والعمرة يحذر الحجاج !

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، لاسيما الحجاج المعنيين بموسم 1447هـ / 2026م، إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الرسمية المتداولة. خاصة ما يتعلق بتواريخ الرحلات.

وأكد ديوان الحج والعمرة، أن برنامج الرحلات ومواعيد السفر يعلن عنها حصريا عبر القنوات الرسمية المعتمدة. وأن كل ما يتداول خارجها لا يعتد به.

وشدد الديوان على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، تفاديا لأي لبس أو تشويش.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور