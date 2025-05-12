ديوان الحج والعمرة يحذر الحجاج!

شدّد الديوان الوطني للحج والعمرة، على ضرورة الالتزام التام والدقيق بموعد الرحلة المحجوزة مسبقا، وذلك حرصًا على عدم التأخر أو تفويت الرحلة، مما قد يؤدي إلى تفويت فرصة أداء الحج.

كما أكّد ديوان الحج والعمرة على ضرورة التحقق بعناية عن تاريخ وساعة الإقلاع كما هو موضح في وصل الحجز. ومتابعة أي تحديث قد يطرأ، مذكّرا أن الحجز نهائي وغير قابل للتعديل أو التأجيل. ولا يمكن استبدال التذكرة أو تعويضها في حال التخلف عن موعد الرحلة.

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