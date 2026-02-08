ديوان الحج والعمرة يدعو إلى الإسراع في دفع تكلفة الحج

دعا ديوان الحج والعمرة، جميع الناجحين في القرعة لهذا الموسم إلى الإسراع في إتمام عملية دفع التكلفة والمقدرة بـ:82 مليون سنتيم.

كما أشار ديوان الحج والعمرة، إلى أن أبوابه مفتوحة للإجابة عن انشغالات المعنيين واستفساراتهم. ومرافقة الحجاج في جميع مراحل لأداء هذه الشعيرة المباركة.

ووضع الديوان فيديو توضيحي لطرق دفع التكلفة لهذا الموسم 1447هـ2026م.

