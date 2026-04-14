ديوان الحج والعمرة يدعو الحجاج لحضور فعاليات التكوين والتدريب

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، الحجاج الميامين لحضور الفعاليات الجوارية الخاصة بتكوين وتدريب الحجاج.

وأشار المصدر نفسه، أن هذه الخطوة تأتي لاستفادة الحجاج والتي تجرى بالتنسيق مع كافة القطاعات. المشاركة في تنظيم عملية الحج.

جدير بالذكر أن انطلاق أول رحلة للحجاج نحو البقاع المقدسة سيكون يوم 29 أفريل الجاري. من مطار هواري بومدين الدولي (الجزائر العاصمة).

حيث تم تخصيص 12 مطار على المستوى الوطني لنقل الحجاج، من بينها مطارات قسنطينة، وهران. توقرت وغرداية، بمجموع 144 رحلة.

وكان المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، طاهر برايك، قد دعا في وقت سابق أعضاء البعثة إلى التحلي بالروح الجماعية والالتزام بالتعليمات التنظيمية والصحية مذكرا “بالأهمية البالغة” التي يوليها الديوان للجانب التوعوي والتدريبي للحجاج الميامين في الجوانب “الدينية، الفقهية والصحية”، بغية “إطلاعهم على كل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بأداء مناسكهم في ظروف مريحة”.

