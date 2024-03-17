ديوان الحج والعمرة يدعو الراغبين في التسجيل معه إلى فتح حسابات ابتداء من يوم غد الإثنين

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الأحد، المواطنين المقبلين على أداء مناسك الحج لهذا الموسم والراغبين في التسجيل معه إلى فتح حسابات لهم عبر البوابة الجزائرية للحج والعمرة وذلك ابتداء من يوم غد الإثنين.

وأوضح بيان للديوان أن “الديوان الوطني للحج والعمرة ينهي إلى علم كافة المواطنين المقبلين على أداء مناسك الحج. لموسم 2024/1445 والراغبين في التسجيل معه، أنهم مدعوون لفتح حسابات عبر البوابة الجزائرية للحج. يوم غد الاثنين ابتداء من الساعة 10:00 صباحا عبر الرابط https://bawabetelhadj.dz .

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