ديوان الحج والعمرة يدعو الوكالات السياحية إلى سحب دفتر الشروط

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، كافة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح لتنظيم نشاط العمرة لموسم 1444 هـ، إلى التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للعمرة.

وفي بيان له، أوضح الديوان الوطني للحج والعمرة، أن كافة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح لتنظيم نشاط العمرة لموسم 1444 هـ، مدعوة إلى التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للعمرة https://bawabetelomra.dz.

عملية التسجيل تدوم إلى غاية 16 أكتوبر

وأشار ذات المصدر، إلى أن هذا التسجيل سيتم إلى غاية يوم الأحد 16 أكتوبر المقبل، على أن يتم “تسليم التراخيص وفقا للمواعيد التي ستحدد عبر البوابة الجزائرية للعمرة”.

كما دعا ذات الديوان، أصحاب شركات العمرة بالمملكة العربية السعودية، الراغبة في التعاقد مع وكالات سياحية جزائرية، قصد تنظيم العملية لموسم 1444 هـ “التسجيل أو تفعيل حساباتها عبر بوابة العمرة الجزائرية في الشق المتعلق بالوكيل السعودي وإدخال البيانات المطلوبة على الرابط https://bawabetelomra.dz”.

وكان المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني، قد أشرف، يوم الإثنين الفارط، على اجتماع تنسيقي ضم إطارات الديوان الوطني للحج والعمرة وممثلي البنوك العمومية، لمناقشة “آلية وإجراءات التحويل المالي لقيم الخدمات التي تقدم للمعتمرين من قبل وكالات السياحة والأسفار”، وذلك في إطار “التنسيق والتشاور المتبادل بين جميع الشركاء لتذليل الصعوبات والارتقاء بمستوى التنظيم والخدمات”.