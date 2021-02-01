ديوان الحج والعمرة يدعو وكالات السياحة لعدم التسويق لبرامج العمرة في الظروف الراهنة

رصدت مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة قيام إحدى وكالات السياحة والأسفار بالترويج لبرامج العمرة خارج الأطر التنظيمية.

وتم هذا من خلال إبرام عقود سفر صورية مع مواطنين غير مضمونة التجسيد في ظل تعليق رحلات العمرة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في حقها وإدراجها ضمن القائمة السوداء.

ودعا ديوان الحج والعمرة وكالات السياحة المتحصلة على تراخيص تنظيم عمرة موسم 1442 عدم التسويق لبرامج العمرة في الظروف الراهنة.

كما دعا كافة المواطنين المتشوقين لآداء مناسك العمرة للحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات والبرامج الوهمية وترقب عودة النشاط.