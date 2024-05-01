ديوان الحج والعمرة يصدر بيانا هاما للحجاج

تستأنف, اليوم الأربعاء, عملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة نحو البقاع المقدسة عبر”البوابة الجزائرية للحج” و تطبيق “ركب الحجيج”, وذلك بالنسبة لمطار الجزائر، حسب ما أفاد به بيان للديوان.