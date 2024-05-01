ديوان الحج والعمرة يصدر بيانا هاما للحجاج
بقلم خالد زوبيري
تستأنف, اليوم الأربعاء, عملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة نحو البقاع المقدسة عبر”البوابة الجزائرية للحج” و تطبيق “ركب الحجيج”, وذلك بالنسبة لمطار الجزائر، حسب ما أفاد به بيان للديوان.
وأوضح البيان أنه “استكمالا لعملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة إلى البقاع المقدسة, عبر +البوابة الجزائرية للحج+ و تطبيق +ركب الحجيج+, فإن عملية حجز التذاكر ستستأنف اليوم الأربعاء 1 ماي, وذلك بالنسبة لمطار الجزائر, على الساعة 22:30”.
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