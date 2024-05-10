ديوان الحج والعمرة يصدر بيانا هاما للحجاج

تستأنف هذا الجمعة عملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة نحو البقاع المقدسة عبر”البوابة الجزائرية للحج” وتطبيق “ركب الحجيج”، حسبما أفاد به بيان للديوان.

وأوضح البيان أنه “استكمالا لعملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة إلى البقاع المقدسة عبر البوابة الجزائرية للحج، وتطبيق ركب الحجيج، فإن عملية حجز التذاكر ستستأنف اليوم الجمعة 10 ماي، وذلك على الساعة 23:00 ليلا بالنسبة لمطار الجزائر الجزائر العاصمة.”