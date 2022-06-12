ديوان الحج والعمرة يصدر بيانا هاما للحجاج الجزائريين
كشف الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له اليوم الأحد، عن الإجراءات الصحية المعتمدة من طرف سلطات المملكة العربية السعودية لموسم حج هذا العام.
وحسب ما أفاد به البيان، فإنه يتعين على الحجاج الميامين تقديم نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا كوفيد19 PCR لعينة أخذت خلال 72 ساعة على الأكثر قبل موعد الرحلة إلى المملكة العربية السعودية في أحد المخابر المعتمدة من طرف وزارة الصحة، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للحج والعمرة www.onpo.dz .
وشدد الديوان الوطني على ضرورة الالتزام بلبس الكمامة أثناء رحلة أداء مناسك الحج في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة.
كما نوه الديوان في ملاحظة هامة، أنه يجب أن يستظهر الحاج نتيجة فحص PCR السلبية عند مغادرته في مطار الإقلاع بأرض الوطن وفي مطار الوصول بالبقاع المقدسة.
وفيمايلي قائمة المخابر المؤهلة لإجراء فحص pcr والمعتمدة من طرف وزارة الصحة:
ديوان الحج والعمرة: بإمكان الوكالات السياحية سحب دفتر الشروط الخاص بتنظيم العمرة
أعلن الدوان الديوان الوطني للحج والعمرة، أنه بإمكان كافة وكالات السياحة والاسفار الراغبة في الترشح لتنظيم نشاط موسم العمرة 1443 هـ، التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للعمرة bawabetelomra.dz.
وذلك ابتداء من الخميس المقبل 31 مارس في الساعة 16.30 مساء على ان يتم تسليم التراخيص والمواعيد التي ستحدد عبر البوابة الجزائرية للعمرة.
345 وكالة سياحية معنية بتنظيم العمرة لهذه السنة
كما أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، أن 345 وكالة سياحية تحصلت على ترخيص لتنظيم موسم العمرة هذه السنة.
وحسب بيان للديوان فإن القائمة الأولية لوكالات السياحة والأسفار المرخصة لموسم 1443هـ، بلغت 345 وكالة سياحية.
من جهته دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، في وقت سابق، جميع المواطنات والمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة. التعامل مع وكالات السياحة والأسفار المتحصلة على ترخيص تنظيم نشاط العمرة لهذا الموسم 1443. والواردة في القائمة المنشورة في الموقع الرسمي للديوان الوطني للحج والعمرة.
انطلاق أولى رحلات العمرة للموسم الحالي مساء اليوم
كما انطلقت مساء الأحد الماضي، أول رحلة من موسم العمرة للعام الهجري 1443 هجري. وهي الأولى منذ سنتين بعد تعليقها بسبب جائحة كورونا.
وستقل الرحلة على متنها 395 معتمرا عبر الخطوط الجوية السعودية، انطلاقا من مطار هواري بومدين الدولي.
وبهذا الخصوص، صرح الإمام والمرشد بوكالة النجاح الشيخ رابح سليمي لقناة النهار. “استأنفت الوكالات السياحية نشاطها من جديد. وعادت العمرة كما كانت من قبل. المعتمرون متشوقون إلى البقاع المقدسة من أجل تأدية العمرة وزيارة المسجد النبوي”.
وقالت إحدى المعتمرات “فرحتي لا توصف حين اتصلوا بي وأخبروني أنه سأتمكن من زيارة البقاع المقدسة وتأدية العمرة. أتمنى أن أؤدي عمرتي على أكمل وجه”.
وقد كشف الديوان الوطني للحج والعمرة عن ضوابط تنظيم العمرة لموسم 1443هـ. بالنسبة للوكالات السياحية والأسفار المعنية بتنظيم هذه الشعيرة.
وفي بيان للديوان،أنهى الى علم كافة الوكالات السياحية المعنية أنه يكون تنظيم جميع العمليات. المتعلقة بنشاط العمرة حصريا عبر البوابة الجزائرية للعمرة.
كما أن القبول المبدئي على طلب الوكالة السياحية بالمشاركة في تنظيم نشاط العمرة الكترونيا. عبر البوابة الالكترونية في حال قبولها كلها.
بالمقابل يتم إبلاغ الوكالة الكترونيا عبر البوابة بنتائج دراسة ملفها من طرف اللجنة المختصة. في غضون 24 ساعة على أقصى تقدير. كما أن هناك ضوابط أخرى.
130 وكالة سياحية تحصلت على ترخيص لتنظيم العمرة