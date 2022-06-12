ديوان الحج والعمرة يصدر بيانا هاما للحجاج الجزائريين

كشف الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له اليوم الأحد، عن الإجراءات الصحية المعتمدة من طرف سلطات المملكة العربية السعودية لموسم حج هذا العام.

وحسب ما أفاد به البيان، فإنه يتعين على الحجاج الميامين تقديم نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا كوفيد19 PCR لعينة أخذت خلال 72 ساعة على الأكثر قبل موعد الرحلة إلى المملكة العربية السعودية في أحد المخابر المعتمدة من طرف وزارة الصحة، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للحج والعمرة www.onpo.dz .

وشدد الديوان الوطني على ضرورة الالتزام بلبس الكمامة أثناء رحلة أداء مناسك الحج في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة.

كما نوه الديوان في ملاحظة هامة، أنه يجب أن يستظهر الحاج نتيجة فحص PCR السلبية عند مغادرته في مطار الإقلاع بأرض الوطن وفي مطار الوصول بالبقاع المقدسة.

وفيمايلي قائمة المخابر المؤهلة لإجراء فحص pcr والمعتمدة من طرف وزارة الصحة:

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