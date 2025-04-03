ديوان الحج والعمرة يصدر بيانا هاما للمعتمرين والحجاج

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، أنه على جميع المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة. وبناءً على التعميمات الصادرة عن السلطات السعودية إستعدادًا لموسم الحج، يتعين على المعتمرين الجزائريين الإلتزام بالإجراءات التنظيمية التي أقرتها المملكة العربية السعودية.

وفي بيان للديوان الوطني للحج والعمرة، أشار إلى أنه من بين هذه الإجراءات، يمنع الدخول إلى مكة المكرمة أو الإقامة فيها خلال الفترة الممتدة من 1 ذي القعدة 1446 هـ 29 أفريل 2025م. إلى 14 ذي الحجة 1446 هـ 10 جوان 2025م. مع التأكيد على أن أداء فريضة الحج يستوجب الحصول على تأشيرة حج.

كما أكد الديوان الوطني للحج والعمرة على الأهمية البالغة لالتزام الجميع بمضمون هذا الإعلان.

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