ديوان الحج والعمرة يطلق برامج توعوية لفائدة للحجاج والمعتمرين

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، عن اطلاق سلسلة من البرامج التوعوية المخصصة للحجاج والمعتمرين، بهدف تزويدهم بالإرشادات الضرورية لأداء مناسكهم بكل طمأنينة وسلامة.

وأوضح ديوان الحج والعمرة، عبر صفحته الرسمية على فايسبوك أنه “في إطار الحملة التحسيسية لموسم 1446هـ/2025م. يطلق الديوان الوطني للحج والعمرة سلسلة من البرامج التوعوية المخصصة للحجاج والمعتمرين. بهدف تزويدهم بالإرشادات الضرورية لأداء مناسكهم بكل طمأنينة وسلامة”.

وبخصوص محاور البرامج التي يتطرق إليها في تشمل التوجيهات الفقهية الخاصة بالمناسك، الإرشادات الصحية لضمان رحلة آمنة، التوعية التنظيمية والإدارية ونصائح حول السلامة العامة أثناء رحلة الحج.

كما أشار الديوان أن تفاصيل أكثر حول هذه المواضيع وأخرى هي متاحة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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