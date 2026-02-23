ديوان الحج والعمرة ينشر برنامج رحلات حج 2026

أعلن اليوم الاثنين، الديوان الوطني للحج والعمرة، بالتنسيق مع الخطوط الجوية الجزائرية، أنه تم برمجة فتح الرحلات عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج، موسم حج 1447هـ / 2026م.

وجاء في بيان ديوان الحج والعمرة “ينهي الديوان الوطني للحج والعمرة، بالتنسيق مع الخطوط الجوية الجزائرية. إلى علم حجاجنا الميامين أنه تم برمجة فتح الرحلات عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج. موسم حج 1447هـ/ 2026م، الاثنين 23 فيفري 2026 ابتداءً من الساعة 12:00”.

ولمعرفة تفاصيل الرحلات ومواعيد الفتح يرجى زيارة الرابط التالي: https://bawabetelhadj.dz/scheduledtrips

كما أشار الديوان الوطني للحج والعمرة أنه سيتم تحيين البرنامج دوريا عبر نفس الرابط، داعيا إلى متابعة قنواته الرسمية للمزيد من المعلومات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور