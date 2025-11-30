ديوان الحج والعمرة يُحذّر الحجاج!

حذّر الديوان الوطني للحج والعمرة المواطنين من الإنجرار وراء الصفحات أو الأشخاص الذين ينشرون أخبارا أو معلومات غير دقيقة تتعلق بنشاطي الحج والعمرة.

وأكد الديوان في بيان له اليوم الأحد، أن بعض الصفحات والأفراد ينشرون - بقصد أو بغير قصد – معلومات قبل صدور الإعلانات الرسمية، سواء كانت تواريخ أو رزنامة الإجراءات. تكاليف الحج. تفاصيل تنظيمية وبرامج الرحلات. أو حتى معلومات ذات طابع فقهي وشرعي مثل الاختيارات الفقهية المعتمدة.

وأشار الديوان، إلى أن هذه المعلومات تؤدي إلى تشويش كبير لدى المواطنين وإثارة البلبلة، مما يدفع البعض لاتخاذ قرارات اعتمادًا على معلومات غير صحيحة.

ودعا الديوان الوطني للحج والعمرة الجميع إلى عدم تداول أو مشاركة أي معلومة قبل التأكد من صدورها حصراً عن القنوات الرسمية للديوان.

كما ذكر الديوان بأن أي ممارسات مضللة أو نشر المعلومات خاطئة هي محل متابعة من قبل الجهات المختصة. حماية للمواطنين وضمانا لوصول المعلومة الصحيحة في وقتها.