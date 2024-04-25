ديوان الحج والعمرة: 29 أفريل آخر أجل لاستصدار تأشيرة الحج

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، أن آخر أجل لاستصدار تأشيرة الحج هو يوم الاثنين 29 أفريل 2024.

وجاء في بيان الديوان ʺيعلم الديوان الوطني للحج والعمرة كافة حجاجنا الميامين أن آخر أجل لاستصدار التأشيرات هو يوم الإثنين 29 أفريل 2024 الموافق لـ 20 شوال 1445 هـ، وذلك وفق ما تضمنته وثيقة الترتيبات الأولية الصادرة عن وزارة الحج والعمرة السعوديةʺ.

كما أوضح الديوان أنه يجب إتمام كل الإجراءات التنظيمية والصحية قبل هذا التاريخ.

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