ديوان الحج والعمرة: “32 حالة وفاة و27 تائها وسط الحجاج الجزائريين هذا الموسم”

كشف ديوان الحج والعمرة، أنه تم إسدال الستار على موسم الحج هذه السنة بعد عودة آخر رحلة من رحلات الحج الـ 122.

وأضاف الديوان، أن عدد الحجاج هذا الموسم بلغ 37 ألف و731 حاجا جزائريا.

كما عاد اليوم آخر فوج من أعضاء البعثة الـ 800 من مختلف القطاعات المتدخلة في عملية الحج والذين أطروا الحجاج الميامين.

وأضاف الديوان عبر صفحته على الفايسبوك، أنه تم إسكان جميع الحجاج بالمنطقة المركزية في المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وشهد الموسم وللسنة الرابعة على التوالي التحكم الجيد في الإسكان الإلكتروني الذي بلغ نسبة 99 بالمائة.

وكشف الديوان أن منظومة رقمنة تنظيم وإدارة الحج أو البوابة الإلكترونية للحج تعززت بالحجز الإلكتروني لتذاكر السفر.

كما تميز هذا الموسم بتعميم إصدار التأشيرة الالكترونية لجميع الحجاج بسلاسة.

وأعلن الديوان أن عدد الحجاج التائهين عرف تراجعا كبيرا جدا بالمقارنة مع السنوات السابقة حيث تم إحصاء فقط 27 تائها.

وأضاف الديوان أنه تم العثور على الحجاج التائهين جميعا وإرجاعهم لفنادقهم ومغادرتهم بشكل عادي ضمن رحلاتهم.

وقد سجلت البعثة الجزائرية 32 حالة وفاة في صفوف الحجاج تكفلت البعثة عن طريق الفرع القنصلي بدفنهم في البقاع المقدسة.