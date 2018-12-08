ديوان الحج «يبيع الحوت في البحر» للوكالات السياحية

ألزمهم بتحديد حصصهم من حج VIP قبل ضبط الأسعار واشترط عدم التراجع

وكالات تحدد 60 مليونا لحج الـVIP مقابل 15 يوما فقط

باع الديوان الوطني للحج والعمرة كما يقول المثل «الحوت في البحر» لأصحاب الوكالات السياحية، الذين أُلزموا بتحديد حصتهم من الحج المميز قبل ضبط الأسعار، حيث اتبع الديوان مع الوكلاء السياحيين سياسة «أدي ولا خلي»، أين ترك الديوان الحديث عن السعر كآخر مرحلة من عقد البيع، مع عدم إمكانية التراجع عن الشراء مهما كان السعر.

وكشف أصحاب وكالات سياحية اختيرت للمشاركة في تنظيم الحج هذا الموسم لـ«النهار»، عن شراء أغلبهم مقاعد للحج المميز VIP، بعدما رأوا تركيز الديوان على هذا الجانب، ومنحه الضوء الأخضر لكل وكالة من أجل تحديد حصتها بنفسها فيما يتعلق بالحجاج VIP، التي ترغب في تأطيرهم هذا الموسم، ويكون ذلك زيادة على الحصة العادية التي منحت لها.

واستغرب أصحاب الوكالات السياحية إصرار الديوان على تحديد الوكالات حصصها من الحج المميز قبل ضبط السعر، مع تقييد ذلك بشرط عدم التراجع عن عقد البيع مهما بلغ السعر الذي سيكشف عنه الديوان فيما بعد، وإلا يتم إقصاء الوكالة التي تتراجع أو تحاول تخفيض حصتها من حجاج الرفاه بعدما يتم تحديد الأسعار، وكأن ديوان الحج والعمرة يلزم الوكالات على شراء «الحوت في البحر».

وقالت وكالات سياحية بأنها حددت سعر حج VIP هذا الموسم بـ60 مليون سنتيم مقابل 15 يوما فقط، على أن تكون الإقامة بفنادق 5 نجوم، فضلا عن خدمات راقية على مستوى المشاعر المقدسة.

في انتظار الأسعار التي سيكشف عنها الديوان وسعر البيع الذي سيعلن عنه قريبا لفائدة الوكالات السياحية، حيث كان الموسم الماضي في حدود 20 مليون سنتيم لـ5 أيام فقط بالمشاعر المقدسة «منى وعرفات ومزدلفة».

واشتكى أصحاب الوكالات السياحية في اتصال بـ النهار من بعض العراقيل التي يواجهونها في تعاملهم مع ديوان الحج والعمرة أثناء كراء العمائر، على غرار إلزام هذا الأخير الوكالة باختيار فندق آخر في حال وقع اختيار الإثنين على فندق واحد، بالرغم من أن الوكالة اختارت الفندق بناء على أنها كانت تعاملت معه خلال موسم العمرة مثلا.

وبخصوص أسعار كراء العمائر، أشار محدثو «النهار» إلى أنها تتراوح بين 5 و5.5 آلاف ريال سعودي للسرير بالنسبة للحج العادي، وتصل إلى 8 آلاف ريال سعودي أو تتجاوز على مستوى الفنادق الراقية التي يتم الحجز فيها لطالبي حج الرفاه .VIP