ديوان الشاعرة الجزائرية رشيدة محمّدي يحقق أعلى المبيعات في أمازون

أختيرت الشاعرة الجزائرية المغتربة رشيدة محمّدي لتكون الشاعرة الوحيدة مع 99 آخر ضمن شعراء أنطولوجيا الشعر العالمي.

كما اختيرت قصائدها كأفضل مئة قصيدة على مستوى العالم.

واليوم تحتفي أمازون بديوانها (رضاب بلّوري ..de Cristal Saliva) و بإعتباره الأكثر مبيعاً على مدى 2020 وبداية 2021.

ووصلت عدد مبيعاته اكثر من 694 ألف أي أكثر من نصف مليون نسخة من مجموع مبيعات أمازون البالغة 33 مليون نسخة سنويا.

ولقد حقق ديوان رضاب بلّوري رقما قياسيا لم يسبق تحقيقه في مبيعات أي شاعر أو روائي في الوطن العربي ولا حتى في إسبانيا.

وتعتبر رشيدة محمدي، مبدعة حققت حضورا عالميا خلال عقد من الزمن، وتتسم قصائدها بالبعد الإنساني.

للعلم، وقعت الشاعرة رشيدة محمّدي على وثيقة تبرع بكامل استحقاقها المادي من الديوان إلى أطفال العراق وسورية والجزائر واليمن والأطفال المحتاجين في إسبانيا.