ديوان ماكرون يراسل حفيدة بن قانة

تلقت الكاتبة الفرانكو جزائرية فريال فيرون، حفيدة بن قانة، رسالة شكر من طرف مكتب ديوان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذلك بعد أن أهدته كتابها التاريخي “سي بوعزيز آخر ملوك الزيبان” موقّعا بالإهداء.

وجاء في البرقية أن الرئيس الفرنس وخلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر، أكّد أن الجرائم المقترفة في حق الشعب الجزائري غير قابلة للجدل.

مؤكّدا أنّه لا يريد تاريخ “رسمي” بين الشعبين ينفي “الأجزاء المظلمة”.

داعيا إلى التطلّع لمستقبل جديد ومشترك في العلاقات الجزائرية الفرنسية حكومة وشعبا.

للإشارة، أحدث كتاب “سي بوعزيز آخر ملوك الزيبان” ضجّة كبيرة في الجزائر منذ صدوره مطلع العام الجاري.

أين أتّهمت حفيدة بن قانة بسرد حقائق وصفت “بالمزيفة” عن تاريخ الجزائر وقت الثورة وتمجيد تاريخ جدّها.