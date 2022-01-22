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الرياضة

ديوف: “التأهل للمونديال هو فرصة الجزائر لتداوي جروحها”

بقلم كريم تيغرمت
ديوف: “التأهل للمونديال هو فرصة الجزائر لتداوي جروحها”
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علق النجم السنغالي السابق حاج ديوف، عن المباراة الفاصلة التي ستجمع المنتخب الوطني، بالكاميرون، للتأهل لومنديال قطر 2022.

وصرح حاج ديوف، لمبعوث “النهار” بالكاميرون: “الجزائر منتخب جريح، بلاعبين كبار، ما يجعلنا نتنبأ بمباراة كبيرة”

كما أضاف النجم السنغالي السابق: “أفضل طريقة لمداوات الجروح بالنسبة للمنتخب الجزائري هي ضمان التأهل للمونديال”

يذكر أن  قرعة الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022، وضعت المنتخب الجزائري في مواجهة منتخب الكاميرون.

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