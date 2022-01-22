ديوف: “التأهل للمونديال هو فرصة الجزائر لتداوي جروحها”

علق النجم السنغالي السابق حاج ديوف، عن المباراة الفاصلة التي ستجمع المنتخب الوطني، بالكاميرون، للتأهل لومنديال قطر 2022.

وصرح حاج ديوف، لمبعوث “النهار” بالكاميرون: “الجزائر منتخب جريح، بلاعبين كبار، ما يجعلنا نتنبأ بمباراة كبيرة”

كما أضاف النجم السنغالي السابق: “أفضل طريقة لمداوات الجروح بالنسبة للمنتخب الجزائري هي ضمان التأهل للمونديال”

يذكر أن قرعة الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022، وضعت المنتخب الجزائري في مواجهة منتخب الكاميرون.