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الرياضة

ديوف: “الجزائر منتخب قوي والسنغال يسعى لتعويض خسارة نهائي 2019”

بقلم كريم.تيغرمت
ديوف: “الجزائر منتخب قوي والسنغال يسعى لتعويض خسارة نهائي 2019”
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تحدث النجم السنغالي السابق حاج ديوف، عن رأيه بخصوص المنافسة التي ستشهدها كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وصرح ديوف، لتلفزيون “النهار”: “الجزائر تملك منتخب قوي، والذي سيعمل على الدفاع عن لقبه بشراسة وإلى الدقيقة الأخيرة”.

كما أضاف: “هذه منافسة جديدة، الجزائر تسعى لتكرار انجازها، أما السنغال، فتطمح لإثبات أن تعثرها في نهائي 2019 كان غلطة”.

وأردف: “ستكون هناك منافسة قوية، أيضا من طرف منتخب البلد المنظم الكاميرون، الذي لن يتخلى بسهولة عن حظوظه”.

وختم حاج ضيوف: “أحب الجزائر، وشعبها، كونهم يملكون شخصية، وأتمنى زيارة الجزائر في أقرب فرصة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/IVi0Z
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