ديوف: “الجزائر منتخب قوي والسنغال يسعى لتعويض خسارة نهائي 2019”
بقلم كريم.تيغرمت
تحدث النجم السنغالي السابق حاج ديوف، عن رأيه بخصوص المنافسة التي ستشهدها كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.
وصرح ديوف، لتلفزيون “النهار”: “الجزائر تملك منتخب قوي، والذي سيعمل على الدفاع عن لقبه بشراسة وإلى الدقيقة الأخيرة”.
كما أضاف: “هذه منافسة جديدة، الجزائر تسعى لتكرار انجازها، أما السنغال، فتطمح لإثبات أن تعثرها في نهائي 2019 كان غلطة”.
وأردف: “ستكون هناك منافسة قوية، أيضا من طرف منتخب البلد المنظم الكاميرون، الذي لن يتخلى بسهولة عن حظوظه”.
وختم حاج ضيوف: “أحب الجزائر، وشعبها، كونهم يملكون شخصية، وأتمنى زيارة الجزائر في أقرب فرصة”.
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