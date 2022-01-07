ديوف: “الجزائر منتخب قوي والسنغال يسعى لتعويض خسارة نهائي 2019”

تحدث النجم السنغالي السابق حاج ديوف، عن رأيه بخصوص المنافسة التي ستشهدها كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وصرح ديوف، لتلفزيون “النهار”: “الجزائر تملك منتخب قوي، والذي سيعمل على الدفاع عن لقبه بشراسة وإلى الدقيقة الأخيرة”.

كما أضاف: “هذه منافسة جديدة، الجزائر تسعى لتكرار انجازها، أما السنغال، فتطمح لإثبات أن تعثرها في نهائي 2019 كان غلطة”.

وأردف: “ستكون هناك منافسة قوية، أيضا من طرف منتخب البلد المنظم الكاميرون، الذي لن يتخلى بسهولة عن حظوظه”.

وختم حاج ضيوف: “أحب الجزائر، وشعبها، كونهم يملكون شخصية، وأتمنى زيارة الجزائر في أقرب فرصة”.