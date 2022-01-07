ديوف يشيد بعمل رئيس الفاف الأسبق و يعد الجزائريين بهذه الخطوة

أشاد النجم السنغالي الحاج ديوف بالعمل الكبير الذي قام به رئيس الفاف سابقا خير الدين زطشي مع المنتخب.

وأكد الحاج ديوف كلامه في تصريح له لموفد تلفزيون النهار بدوالا في الكاميرون. “رئيس الفاف السابق قام بعمل كبير وقاد المنتخب للفوز بالكان. لذا أقول وجب على رؤساء الإتحاديات أخذ العبرة منه. وحتى من الكرة السنغالية”.

وضرب ديوف موعدا للجماهير الجزائرية عندما قال “أؤكد فقط أن الجزائر أحبها، إن شعبها يملك شخصية قوية لذا أعدهم بزيارتها مستقبلا”

ودعا نجم ليفربول سابقا الجماهير بمتابعة الكان “اتمنى نجاح الكاميرون في تنظيم المسابقة، أطب من الجماهير وعشاق الكرة فقط متابعة العرس الكروي”.