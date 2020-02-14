ديون أندية المحترف الأول تصل إلى ألفي مليار!

أكد رئيس لجنة مراقبة وتسيير الموارد المالية للأندية، رضا عبدوش أن ديون أندية القسم الأول تجاوزت ألفي مليار سنتيم.

ونزل رضا عبدوش ضيفا على القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة، أين كشف أرقاما ضخمة تتخبط فيها أندية القسم الأول قائلا:

“ديون 14 نادي من القسم الأول المتعلقة بأجور اللاعبين والمدربين العالقة بلغت إلى حد الآن 1000 مليار سنتيم بعدما كانت سابقا 750 مليار سنتيم”.

وأضاف: ” هناك ديون أخرى متعلقة بالضرائب والتي لم نحدد أرقامها بعد، بالإضافة إلى ديون متعلقة بالضمان الإجتماعي والتي نستثني منها شبيبة الساورة فقط الذي يسدد كل هذه التكاليف”.

“بإحتساب ديون اللاعبين والمدربين، والضرائب والضمان الإجتماعي نجد أن الرقم يصل إلى 2000 مليار سنتيم”.