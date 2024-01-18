ديون “أونساج”.. مختصون يوضحون

أكد مختصون في مجال المقاولاتية، أن قرار إعادة جدولة ديون المستفيدين من القروض التي أقرتها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج”، وفق إطار زمني جديد، سيعطي نفسا استثماريا آخرا لإعادة بعث نشاط المؤسسات الناشئة والمصغرة. التي تعرف وضعية مالية معقدة مع مرافقة الشباب حاملي المشاريع العاجزين عن تسديد تلك الديون.

وفي نفس الإطار، أكد العضو القيادي في تكتل الجمعيات المدافعة عن المؤسسات المصغرة والمستفيدين من آليات الدعم رياض تنكة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، “أن هذا القرار أمر في غاية الأهمية يمنح أريحية أكثر لأصحاب القروض”. “من أجل تسديدها في مدة زمنية وجيزة”. مضيفا أن “70 بالمائة منهم يتواجدون في مؤسسات مفلسة تستطيع النهوض ماليا من جديد”.

ومن جهته، أرجع الخبير الاقتصادي محمد جمعي سبب تعثر أغلبية الشباب، إلى تعرضهم للعديد من العراقيل والمشاكل. مشيرا إلى “أن هذا الإجراء يرمي إلى الحفاظ على مناصب الشغل للشباب ومرافقة المشاريع”. التي “تم الانطلاق فيها لإضفاء حركية اقتصادية”.