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ديو غنائي بين الشاب خالد ومحمد عساف

فن وثقافة
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ديو غنائي بين الشاب خالد ومحمد عساف الشاب خالد ومحمد عساف
بقلم أمينة لعلالي

يستعد كل من الشاب خالد ومحمد عساف، لتقديم ديو غنائي جديد.

هذا وكان قد اتفق الفنانين على عمل غنائي يميل لموسيقى الراي التي يتميز بها الشاب خالد.

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