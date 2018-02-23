ديو غنائي بين الشاب خالد ومحمد عساف

هذا وكان قد اتفق الفنانين على عمل غنائي يميل لموسيقى الراي التي يتميز بها الشاب خالد.
أوقفت مصالح الأمن بتبسة موظفان بمعهد التكوين المهني والتمهين لقيامهما باختلاس وتبديد المال العام واساءة استغلال الوظيفة وسوء التسيير والاهمال.
حيثيات القضية حسب بيان صادر عن…
تعرضت أحد المستثمرات الفلاحية الواقعة ببلدية الطريفاوي شرق ولاية الوادي، المختصة في تسمين المواشي إلى عملية سرقة من قبل مجهولين.
حيث أقدم المجهولون على سرقة 52…
إنتقل إلى رحمة الله سالم لموشي المدعو الحاج سالم، أبرز أعلام خدام بيوت الرّحمان بولاية الوادي، عن عر يناهز 111 سنة.
الحاج سالم قضى نحو 30…
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