«ديڨاج ماكرون» تدوّي في باريس.. وأصحاب «السترات الصفراء» على أبواب «الإيليزيه»!

وزارة الداخلية تعلن سقوط قتيلين و606 جريح منذ بداية الاحتجاجات

اضطرت، أمس، قوات الأمن الفرنسي لاستخدام الغاز المسيل للدموع والمياه لإبعاد أكثر من 8 آلاف متظاهر حاول الاحتشاد أمام قصر الإيليزي في العاصمة الفرنسية باريس، على خلفية المظاهرات الرافضة لزيادة الرسوم على المحروقات.

وقد عرفت المظاهرات اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في العاصمة باريس، الأمر الذي دفع بالسلطات لاستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.

وهتف المحتجون في باريس بضرورة استقالة الرئيس الفرنسي ماكرون وقرروا القيام بتحركات في مناطق أخرى أيضا، خصوصا في محيط الطرق السريعة.

وتوجّه حركة السترات الصفراء انتقادات مباشرة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي تتهمه بأنه المسؤول عن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال مهندس شارك في المظاهرات: «إن الحكومة فعلت ما بوسعها لشيطنة التحرك الذي سيجري في باريس»، وشدّد على أن الحركة مستمرة وليست مستعدة للتوقف.

ووفقا لوزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستان، فإن عدد المشاركين في المظاهرات التي أطلق عليها مظاهرات «السترات الصفراء» بلغ 8 آلاف في العاصمة الفرنسية باريس فقط و23 ألفا في أرجاء البلاد بشكل عام.

وقال، أمس، الوزير الفرنسي في مؤتمر صحافي:«المظاهرات شهدت حشدا من قبل اليمينيين»، لافتا إلى أن قوات الأمن تعاملت بصورة مثالية مع الوضع، مبينا أن ثلاثة آلاف عنصر شرطة نشروا في باريس للتعامل مع الاحتجاجات.

يذكر أن مظاهرات «السترات الصفراء» بدأت كاحتجاجات على رفع أسعار الوقود، قبل توسعها لتصبح مظاهرات مناهضة للحكومة الفرنسية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتخشى قوات الأمن أن يتسلل متطرفون من أقصى اليسار واليمين المتطرف إلى المظاهرات، مما يزيد من تحديات السيطرة على الجماهير.

ويعارض المحتجون الضرائب التي فرضها ماكرون، العام الماضي، على «الديزل» والبنزين لتشجيع الناس على الانتقال إلى وسائل نقل أكثر ملاءمة للبيئة، وعلاوة عن الضريبة، عرضت الحكومة حوافز لشراء سيارات كهربائية أو صديقة للبيئة.

وعلى الرغم من دعوات الحكومة إلى التهدئة، امتدت احتجاجات «السترات الصفراء» إلى الأراضي الفرنسية في الخارج، بما في ذلك جزيرة لاريونيون في المحيط الهندي، حيث أضرمت النار في السيارات.

وقالت وزارة الداخلية إن الاضطرابات خلفت قتيلين و606 مصاب.