دي بروين: “محرز من أخطر لاعبي الأجنحة في البريمرليغ”

الرياضة
  • -
  • 0
دي بروين: “محرز من أخطر لاعبي الأجنحة في البريمرليغ”
بقلم كريم.تيغرمت

أثنى نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كيفين دي بروين، على زميله الدولي الجزائري رياض محرز، معتبرا إياه من أخطر لاعبي الأجنحة في البريمرليغ.

وقال كيفن دي بروين، في تصريح لشبكة “سكاي سبور”، بخصوص رياض محرز: “لعبنا في عدة مناسبات معا، خاصة هذا الموسم”.

وَأضاف: “أعتقد أننا قدمنا مردودا جيدا في المباريات التي لعبناها معا، أعلم أنه يمكنني ترك محرز وجها لوجه مع لاعب آخر، وهكذا تمكن من التسجيل (أمام ليستر سيتي)”.

وختم دي بروين، تصريحاته بخصوص رياض محرز: “إنه واحد من أخطر لاعبي الأجنحة في البريميرليغ”.

وجاءت تصريحات كيفن دي بروين، عقب المواجهة التي فاز بها ناديه مانشستر سيتي، بـ3-0 أمام ليستر سيتي، والتي شهدت تألق رياض محرز.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=745027

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com