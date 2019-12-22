دي بروين: “محرز من أخطر لاعبي الأجنحة في البريمرليغ”

أثنى نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كيفين دي بروين، على زميله الدولي الجزائري رياض محرز، معتبرا إياه من أخطر لاعبي الأجنحة في البريمرليغ.

وقال كيفن دي بروين، في تصريح لشبكة “سكاي سبور”، بخصوص رياض محرز: “لعبنا في عدة مناسبات معا، خاصة هذا الموسم”.

وَأضاف: “أعتقد أننا قدمنا مردودا جيدا في المباريات التي لعبناها معا، أعلم أنه يمكنني ترك محرز وجها لوجه مع لاعب آخر، وهكذا تمكن من التسجيل (أمام ليستر سيتي)”.

وختم دي بروين، تصريحاته بخصوص رياض محرز: “إنه واحد من أخطر لاعبي الأجنحة في البريميرليغ”.

وجاءت تصريحات كيفن دي بروين، عقب المواجهة التي فاز بها ناديه مانشستر سيتي، بـ3-0 أمام ليستر سيتي، والتي شهدت تألق رياض محرز.