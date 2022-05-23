دي بروين يتفوق على محرز ويُتوج الأفضل في السيتي

تفوق النجم الدولي البلجيكي، كيفين دي بروين، على زميله، رياض محرز، ليُتوج بجائزة أفضل لاعب في فريق مانشستر سيتي هذا الموسم.

الحساب الرسمي للفريق الانجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كشف اليوم الإثنين عن تتويج دي بروين بالجائزة.

كما تنافس لاعب مُنتخب بلجيكا على الجائزة رفقة النجم الدولي الجزائري واللاعب البرتغالي، بيرناردو سيلفا.

قبل أن يُهنئ الحساب “الذهبي” على تتويجه الرابع بجائزة لاعب الموسم في مانشستر سيتي.