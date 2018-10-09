دي بروين يتناسى محرز ويُشيد بسيلفا وساني

أشاد النجم الدولي البلجيكي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي كيفين دي بروين بزميله الإسباني دافيد سيلفا مُعتبرا إياه الأفضل في السيتيزن.

وقال البلجيكي في حوار لسكاي سبورت:”أعتقد أن أفضل لاعب في الفريق هو دافيد سيلفا.. لقد حافظ على مستواه لعدة سنوات على الرغم من ما حدث لإبنه”.

وأضاف اللاعب العائد من الإصابة:”الثنائي رحيم ستيرلينغ وليروى ساني هما الأسرع داخل تشكيلة السيتيزن.. الأول في مسافة ال30 مترا والثاني في ال60 مترا”.

ولم يتحدث دي بروين عن زميله النجم الدولي الجزائري رياض محرز الذي إلتحق بالسيتيزن في بداية الموسم الحالي.