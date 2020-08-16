دي بروين يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

فاز البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في البريمرليغ، لموسم 2019-2020.

وتمكن دي بروين، من حصد هذا اللقب، بالنظر للمردود الكبير الذي قدمه هذا الموسم، أين تمكن من تسجيل 13 هدف، ومنح 20 تمريرة حاسمة.

وويأتي تتويج نجم السيتي بهذا اللقب، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت، مقارنة ببقية منافسه على غرار ترينت ألكسندر، جوردان هندرسون، جمي فاردي، داني انجز، نيك بوب، وساديو ماني.

يذكر أن كيفين دي بروين، أقصي أمس السبت، رفقة ناديه مانشستر سيتي، من رابطة الأبطال، بعد خسارتهم أمام ليون الفرنسي، بنتيجة 3-1.