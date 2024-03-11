دي روسي: “عوار قوي جدا وقادر على تقديم مساعدة كبيرة للفريق”

أثنى مدرب نادي روما الإيطالي، دنيال دي روسي، على نجمه الجزائري حسام عوار، نظير تألقه في مواجهة فيورنتينا، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

وصرح دي روسي، بخصوص عوار، عقب تعادلهم (2-2) امام فيورنتينا: “حسام عوار قوي، قوي جدا، لقد سجل هدف جميل”.

كما أضاف مدرب روما: “أنا سعيد من أجله، كون ذلك سيمنحه الثقة، وأنا سعيد كونه تمكن من لعب المبارة كاملة”.

وتابع دانيال دي روسي: “بالنظر لمعنوياته التي ترتفع كالسهم، حسام عوار قادر على تقديم مساعدة كبيرة للفريق”.

يذكر أن حسام عوار، ساهم بهدف في التعادل الذي حققه ناديه ررما، في مباراتهم الأخيرة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2) امام فيورنتينا.