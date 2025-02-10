دي زاربي: “سعيد جدا بمردود بن ناصر في أول مباراة”

أثنى مدرب نادي مارسليا الفرنسي، روبرتو دي زاربي، على نجمه الجديد، اسماعيل بن ناصر، نظير مردوده في مباراتهم أمام أنجي.

وصرّح دي زاربي، في ندوته الصُحفية، التي أعقبت فوزهم أمام أنجي: “أنا سعيد جدا بما قدمه بن ناصر”.

كما أضاف مدرب مارسيليا: “بن ناصر جد قوي، وجعلنا نشعر بأنه في الفريق منذ سنتين أو ثلاثة سنوات، وليس ثلاثة أيام”.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر، شارك أمس الأحد، أساسيا لأول مرة مع ناديه الجديد أولمبيك مارسيليا، في مواجهة أنجي، وساهم في فوز فريقه بثنائية نظيفة.