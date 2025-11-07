دي زيربي:”غويري لا يمكن أن نصنع نسخة منه!”

قبل المواجهة المرتقبة أمام أولمبيك مارسيليا وبريست لحساب الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي، تحدث مدرب نادي أولمبيك مارسيليا، روبرتو دي زيربي، عن غياب النجم الجزائري أمين غويري، مشيدًا بخصاله الفنية ودوره المحوري داخل الفريق.

وقال دي زيربي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الفرنسية: “غويري لاعب فريد من نوعه بفضل خصائصه الفنية، ومن الصعب جدًا تعويضه. سيكون خطأً كبيرًا أن نحاول خلق لاعب آخر مثله داخل الفريق، فهذا مستحيل”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “في البداية، غويري لم يكن يشارك لأنه لم يكن في كامل جاهزيته البدنية، لكن بعد ذلك لعب المباراة الأهم في الموسم أمام باريس سان جيرمان وأظهر مستواه الحقيقي. إنه لاعب مميز بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وإذا حاولت أن أخلق نسخة منه فسأكون مخطئًا”.

حديث دي زيربي يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها غويري في نادي الجنوب الفرنسي، رغم إبتعاده عن المنافسات الرسمية بسبب الإصابة على مستوى الكتف، حيث يُعتبر أحد العناصر الأكثر تأثيرًا في الخط الهجومي بفضل ذكائه في التحرك وقدرته على صناعة الفارق سواء بالتمرير أو التسجيل.