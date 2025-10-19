دي زيربي: “إصابة غويري !.. لست مستاءً من المنتخب الجزائري”

تأسّف مدرب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، روبيرتو دي زيربي، على الإصابة التي تعرض لها مهاجمه الدولي الجزائري، أمين غويري، خلال تربص “الخضر” الأخير.

وكان غويري، قد أصيب على مستوى الكتف، بعد احتكاك قوي مع حارس منتخب أوغندا، الثلاثاء الماضي، في الجولة الـ 10 والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وأعلن نادي الجنوب الفرنسي، أمس السبت، أن غويري، سيخضع لعملية جراحية، تبعده عن الميادين لـ 3 أشهر.

ما يعني تضييعه رسميا فرصة المشاركة في الـ”كان” المقررة ما بين ديسمبر وجانفي القادمين. وهي المرة الثانية تواليا التي يغيب فيها بعدما كان قد ضيع نسخة كوت ديفوار 2024 بسبب إصابة في الركبة.

وفي تصريحات تناقلتها الصحافة الفرنسية، علّق دي زيربي على إصابة مهاجم “الخضر” قائلا: “أنا آسف من أجل غويري. لأنه لاعب فريد من نوعه، يتمتع بقدرات استثنائية، وهو شاب طيب.”

كما أوضح التقني الايطالي، أنه لا يلوم المنتخب الجزائري، على إصابة غويري. باعتبارها جزء من اللعبة، وختم: “لست غاضبًا من المنتخب الجزائري.. لأن الإصابة التي تعرض لها كانت ناتجة عن صدمة، وهذا جزء من كرة القدم.”