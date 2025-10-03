دي زيربي يثني على غويري: “إنه لاعب قوي”

تحدث المدرب الإيطالي، روبرتو دي زيربي، عن الدولي الجزائري أمين غويري، مؤكداً ثقته الكبيرة في إمكانياته ودوره داخل المجموعة.

وقال دي زيربي في آخر تصريحاته قبل مواجهة ميتز، برسم الجولة السابعة من “الليغ1”: “غويري؟ أراه دائمًا في حالة جيدة. لا أعتقد أنه يطرح على نفسه الكثير من الأسئلة كما تفعلون أنتم”.

وأضاف المتحدث:”إنه هادئ ويعرف أنه قادر على اللعب والدخول في الشوط الثاني. هناك عدد هائل من المباريات هذا الموسم، وهذا يجعل مهمتي في إدارة المجموعة أسهل، فالجميع يلعب”.

وختم المدرب الإيطالي: “في النهاية، الكلمة الفصل تبقى للميدان. أنا لا أحب القيام بالتجارب، لكن غويري لاعب قوي.”