دي زيربي يدافع عن أمين غويري ويكشف أسباب تراجع مستواه

أكد مدرب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، روبرتو دي زيربي، أن المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويري، يظل عنصرًا مهمًا في مشروعه الرياضي.

وذلك رغم البداية الصعبة التي بصم عليها هذا الموسم.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحاته حول وضعية اللاعب: “عندما تعاقدنا مع أوباميانغ، تحدثت أنا وبنعطية مباشرة مع غويري وأوضحنا له أن الأمور لم تتغير. هناك عدد أكبر من المباريات هذا الموسم بفضل المشاركة في دوري أبطال أوروبا، ومن الضروري امتلاك فريق قوي”.

المدرب الإيطالي شدّد على أن مشكلة غويري ليست نفسية كما يعتقد البعض، بل مرتبطة بالجانب البدني: “لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالعامل الذهني. بالنسبة لي هو بدني أكثر. سبق لي أن تحدثت عن ذلك مع المحضرين البدنيين عندما كنت في هولندا. الأمر بسيط”.

وأضاف دي زيربي: “مِثل باليردي، يبقى غويري لاعبًا مهمًا جدًا بالنسبة لنا”.