دي زيربي يشيد بصفقة عبدلي

أشاد مدرب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، روبيرتو دي زيربي، بصفقة اللاعب الدولي الجزائري، حيماد عبدلي.

وانضم لاعب “الخضر” إلى نادي الجنوب الفرنسي، في آخر أيام الميركاتو الشتوي المنقضي. قادما من نادي أونجي، وقبل 6 أشهر فقط عن نهاية عقده.

وفي خضم حديثه عن الاستقدامات الشتوية لـ”لوام”، على هامش ندوة صحفية نشطها أمس الجمعة، قبل قمة الجولة الـ 21 من “الليغ1” المرتقبة غدا الأحد، أمام باريس سان جيرمان. عرج التقني الايطالي، للحديث عن صفقة عبدلي.

ولم يخف دي زيربي، إعجابه بامكانيات الدولي الجزائري. ما يؤكد أنه هو من وقف وراء ضمه إلى تشكيلة مارسيليا، وقال: “عبدلي لاعب يعجبني كثيرا”.