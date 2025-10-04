دي زيربي يشيد بغويري بعد تألقه أمام ميتز: “أمين لاعب ذكي ويستحق هذا الهدف”

أشاد مدرب أولمبيك مارسيليا، الإيطالي روبرتو دي زيربي، بالأداء المميز الذي قدمه المهاجم الدولي الجزائري أمين غويري في مباراة فريقه أمام ميتز.

ضمن الجولة السابعة من الدوري الفرنسي “الليغ 1″، والتي انتهت بفوز مارسيليا بثلاثة أهداف دون رد.

غويري دخل اللقاء في الشوط الثاني، ونجح في تغيير مجرى المباراة بعد دقائق قليلة من مشاركته، حيث قدّم تمريرة حاسمة في هدف فريقه الثاني، قبل أن يوقّع بنفسه على الهدف الثالث في الدقيقة 76، منهياً صياماً تهديفياً دام 378 دقيقة منذ بداية الموسم.

وفي تصريحات نقلتها الصحافة الفرنسية، قال دي زيربي:” أمين غويري لاعب ذكي جداً، يعرف كيف يتحرك بين الخطوط ويمنحنا حلولاً هجومية مميزة. كنت أعلم أنه سيصنع الفارق حين يدخل الميدان، وهو ما فعله بالفعل. أنا سعيد من أجله، لأنه يعمل بجد ويستحق هذا الهدف”.

وأضاف مدرب مارسيليا:”لم يكن جلوسه على مقاعد البدلاء عقوبة، بل قرار تكتيكي. غويري لاعب مهم في مشروعنا، وسيكون له دور كبير في قادم المباريات”.

بهذا التألق، يؤكد غويري عودته التدريجية إلى مستواه المعهود، في وقت ينتظر فيه المنتخب الجزائري استعادته لأفضل لياقته قبل التوقف الدولي المرتقب منتصف أكتوبر الجاري.