 دي زيربي يفتقد غويري: “غيابه أثّر كثيرًا على طريقة لعبنا”

أعرب المدرب الإيطالي، روبرتو دي زيربي، عن أسفه الكبير لغياب المهاجم الجزائري أمين غويري، مؤكدًا أن غيابه ترك فراغًا واضحًا في المنظومة الهجومية لأولمبيك مارسيليا.

وقال دي زيربي في تصريحات، اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة أنجي: “غياب غويري يثقل الفريق كثيرًا. خصائص أوباميانغ مختلفة ولا تتيح لنا نفس القدرة على الصعود بالكرة كما كان يفعل أمين”.

وأضاف مدرب مارسيليا: “غويري كان يساعدنا كثيرًا في بناء اللعب والخروج المنظم من الخلف”.

ويبدو أن المدرب الإيطالي وجد صعوبة في تعويض تأثير الدولي الجزائري، الذي يعَدُّ أحد أهم مفاتيح اللعب في الفريق. بفضل ذكائه التكتيكي وقدرته على التحرك بين الخطوط وصناعة الفارق بالتمرير أو التمركز الذكي.

تصريحات دي زيربي، تعكس قيمة غويري داخل التشكيلة، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدّمه قبل الإصابة. وجعله عنصرًا لا غنى عنه في البناء الهجومي.