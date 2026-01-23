دي سانتوس: “مباراتنا ضد شبيبة القبائل ستكون حاسمة للفريقين”

اعتبر مدرب فريق الجيس الملكي، ألكسندر كريسبيم دي سانتوس، بأن المباراة التي ستجمعهم بشبيبة القبائل، ستكون حاسمة لمشوار الفريقين في رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح المدرب دي سانتوس، اليوم الجمعة: “مباراتنا ضد شبيبة القبائل، ستحدد من سيواصل مشواره في رابطة أبطال إفريقيا، كوننا في نفس المرتبة، وبنفس الرصيد”.

كما أضاف: “مباراة الغد، بالإضافة للقاء العودة، سيشهد منافسة حادة بين الفريقين، كما ستكون المواجهة جد صعبة للفريقين”.

يذكر أن شبيبة القبائل، تستقبل غدا السبت، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، نادي الجيس الملكي، بملعب “حسين آيت أحمد” بتزي وزو.