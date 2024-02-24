دي فونيسكا: “أوناس يملك امكانيات رهيبة ولازال شابا لتحقيق أشياء جميلة”

أثنى مدرب نادي ليل الفرنسي، باولو دي فونيسكا، على امكانيات لاعبه الدولي الجزائري آدم أوناس، مؤكدا قدرة هذا الأخير على تحقيق أشياء جميلة.

وصرح المدرب دي فونيسكا، في ندوته الصحفية الخاصة بمواجهة تولوز: “أوناس في الـ27 من عمره، وعليه ان يختار ما يريده في باقي مسيرته”.

كما أضاف مدرب نادي ليل: “هو لاعب مختلف مع امكانيات رهيبة جدا، ولا يزال شابا لتحقيق أشياء جميلة”.

وختم مدرب نادي ليل، باولو دي فونيسكا: ” على أوناس، أن يمتلك سلوكا جيدا مثلما هو عليه الحال اليوم”.