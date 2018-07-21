دي لورينتيس يُهاجم ساري ويحرم غولام من الإنتقال للبلوز

شن رئيس فريق نابولي الإيطالي أوريليو دي لورينتيس هجوما لاذعا على المدرب السابق للبارتينوباي ماوريسيو ساري الذي غادر لتدريب تشلسي الإنجليزي.

ونقل موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي تصريحات لدي لورينتيس قال فيها:”ساري لم يتصرف بطريقة لائقة مع لاعبي نابولي ولم يُظهر لهم الإحترام الكافي وكان يضعهم في مُعاناة خلال تربصات الفريق”.

وأضاف الرجل الأول في فريق الجنوب الإيطالي:”لقد أراد آخذ جميع لاعبي نابولي لفريقه الجديد.. سمحت لجورجينيو بالرحيل لأن أنشيلوتي أراد ذلك لكن لن أسمح بإنتقال لاعب آخر”.

وبهذا يغلق دي لورينتيس الباب أمام النجم الدولي الجزائري فوزي غولام الذي يرغب ساري في ضمه لصفوف البلوز مثلما أشارت بعض التقارير الإعلامية.