“دي مارزيو” :”أوناس جيد ويجب أن يلعب”

عبّر الإعلامي الإيطالي “جياني دي مارزيو” عن استيائه من “ماوريتسيو ساري” مُدرب “نابولي” بسبب تجاهله المُستمر للدولي الجزائري، آدم أوناس.

وصرح قائلا :”التشكيلة مُتعبة مؤخرا، ومن المُفترض أن يتم ضخ دماء جديدة فيها، عنصر مثل أوناس قادر على تقديم الإضافة”.

وواصل :”أوناس لاعب جيد، وهو قوي من الناحية التقنية، وأعتقد بأنه يجب الدفع به أساسيا بدل “خوسي ماريا كاليخون” المُتراجع”.

ويعيش الجناح الطائر السابق لـ”بوردو” وضعية مُعقدة مع “البيرتينوبي”، حيث أنه لم يُشارك في مُباريات “السيري آ” منذ بداية 2018.