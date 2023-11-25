دي مارزيو يؤكد عودة بن ناصر قبل الموعد المُحدد

تواصل التقارير الإعلامية الإيطالية تأكيد موعد عودة الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر قبل الموعد المحدد حسب برنامجه التأهيلي.

وحسب ما كشفه الصُحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، المهتم بشؤون الكالتشيو، عبر موقعه الرسمي عشية أمس الجمعة، فإن موعد عودة بن ناصر بعد 14 يوما من الآن.

وأكد دي مارزيو في تقريره، أن بن ناصر دخل في التدريبات الجماعية مع ميلان منذ أسبوع، وسيواصل التمرن مع الفريق الأسبوع المقبل وقد يعود إلى تشكيلة بيولي للمباراة ضد أتالانتا في 9 ديسمبر.