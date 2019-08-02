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“دي مارزيو” يُثير الشكوك حول “غولام” !!

الرياضة
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“دي مارزيو” يُثير الشكوك حول “غولام” !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أثار المدرب والمدير الرياضي السابق لفريق “نابولي” الإيطالي “جياني دي مارزيو” الشكوك حول جاهزية النجم الدولي الجزائري “فوزي غولام”.

وقال التقني الإيطالي في تصريحات ل”Marte Sport Live”:”فوزي غولام؟ لدي شكوك، أنا لا أعرف حتى الآن ما إذا كان جاهزا 100 ٪”.

وأضاف:”هذا المنصب يحتاج إلى بديل، هل ماريو روي ليس جيدًا؟ إنه مكتوب في كل مكان ، حتى على لوحات الإعلانات في الشارع أنه سيغادر”.

وكان الظهير الأيسر للخضر قد عانى من إصابة خطيرة على مستوى الركبة أبعدته عن الميادين ل9 أشهر تقريبا قبل أن يعود الموسم الماضي.


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