دي ماريا:”كان بمقدورنا الفوز بخمسة أهداف.. وسنبذل كل مابوسعنا للتأهل”

تحسر نجم المنتخب الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، عن خسارة منتخب بلاده ضد المنتخب السعودي في الجولة الأولى لدور المجموعات لكأس العالم.

وصرح دي ماريا بعد اللقاء:”كان بمقدورنا الفوز بخمسة أهداف لصفر في هذه المواجهة ضد المنتخب السعوي”.

وأضاف دي ماريا:”خلقنا العديد من الفرص، لم تترجم لأهداف، رغبتنا الشديدة في التسجيل أوقعتنا في التسلل”.

وتابع دي ماريا حديثه:”تتبقى لنا مبارتين وسنبذل قصارى جهدنا للتأهل للدور المقبل لكأس العالم”.