دي ماريا:”كان بمقدورنا الفوز بخمسة أهداف.. وسنبذل كل مابوسعنا للتأهل”
بقلم فيصل زيان بوزيان
تحسر نجم المنتخب الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، عن خسارة منتخب بلاده ضد المنتخب السعودي في الجولة الأولى لدور المجموعات لكأس العالم.
وصرح دي ماريا بعد اللقاء:”كان بمقدورنا الفوز بخمسة أهداف لصفر في هذه المواجهة ضد المنتخب السعوي”.
وأضاف دي ماريا:”خلقنا العديد من الفرص، لم تترجم لأهداف، رغبتنا الشديدة في التسجيل أوقعتنا في التسلل”.
وتابع دي ماريا حديثه:”تتبقى لنا مبارتين وسنبذل قصارى جهدنا للتأهل للدور المقبل لكأس العالم”.
Ángel Di María, tras la derrota de Argentina en el debut ante Arabia Saudita en el debut Qatar 2022 🏆
💬 “Podríamos haber ganado 5-0 tranquilamente. Quedan dos finales y vamos a hacer lo mejor posible para pasar”#TNTSportsMundial pic.twitter.com/GCNYgGL3X2
— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 22, 2022
رابط دائم : https://nhar.tv/MFUDx