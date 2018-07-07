“دي ماريا” يدفع “أوناس” خارج أسوار “نابولي”

إقترب الدولي الجزائري، آدم أوناس من الرحيل عن “نابولي” بعدما تأكد بأنه خارج الحسابات، رغم التغيير الحاصل في العارضة الفنية.

وأشارت، “لاغازيتا ديلو سبورت”، بأن إدارة الرئيس “ديلاراونتيس” تستهدف التعاقد مع الأرجنتيني “دي ماريا”، مما يعني عدم حاجتها لخدمات “أوناس”.

وفي حالة تمكن “البيرتينوبي” من الحصول على خدمات الجناح الطائر لـ”باريس سان جيرمان” فإنهم سيتخلون بصفة مُباشرة عن الجزائري الصاعد.

ويمتلك اللاعب السابق لـ”بوردو” العديد من المُقترحات، أفضلها من “سانت إيتيان” الفرنسي و”ساسولو” و”أودينيزي” الإيطاليين الراغبين في إستعارته لموسم واحد.