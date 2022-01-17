دي ميستورا يلتقى بمسؤولين في رباط والصحراء الغربية وموريتانيا

أجرى المبعوث الاممي ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للصحراء الغربية سلسلة من اللقاءات مع كل من مسؤولين بالرباط البوليساريو موريتانيا. كما سيجري دي ميستورا لقاء مع مسؤولين جزائريين في الأيام المقبلة.

في مؤتمره الصحفي نشطه اليوم المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك أعلن عن لقاء ستيفان دي ميستورا بمسؤولين في الرباط المغربية. كما قام بلقاء مع مسؤولين في جبهة البوليساريو في تندوف / رابوني. ويقوم اليوم بمبحتاث مع مسؤولين في في نواكشوط بموريتانيا.

وأضاف الامين العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك أن دي ميستورا سيقوم خلال الايام المقبلة بالسفر إلى الجزائر للقاء المسؤولين بها.

هذا قال المبعوث الخاص خلال زيارته لمخيمات اللاجئين بتندوف انه “لم ير الجميع لكنه بالتأكيد لم يرى أي طفل جندي كما أفاد البعض.”