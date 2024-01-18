دُرة تُشوق الجمهور لمسلسلها الرمضاني بهذه الصورة

شوقت النجمة التونسية درة، جمهورها، لمسلسلها الذي سيدخل الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، من خلال صورة من الكواليس.

وتشارك الفنانة في دراما رمضان 2024، من خلال مسلسل يحمل إسم ” إثبات نسب”، بمشاركة عدد من الفنانين.

ونشرت الفنانة، صورة من كواليس تصوير المسلسل، على ستوري حسابها بانستغرام، ظهرت فيها بالحجاب.

جدير بالذكر، أن الفنانة درة كان لها مشاركة في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل يحمل إسم “الأجهر”.

ومن ناحية أخرى، تشارك النجمة درة في عمل درامي آخر يحمل اسم “الذئب” بطولة هاني سلامة.

حيث تجسد فيه شخصية طبيبة نفسية تواجه العديد من المشاكل ومن المقرر عرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.